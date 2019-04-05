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Знакомьтесь: Марина Чистякова, мастер по вышивке лентами

06.04.2019 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В городской библиотеке имени Пушкина в рамках проекта «Арт-пространство» открыли выставку работ Марины Чистяковой – мастера по вышивке лентами.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65015.php

Знакомьтесь: Марина Чистякова, мастер по вышивке лентами

Публике представили 28 необычных картин. Вместо кисти автор использовала иглу, вместо красок – разноцветные ленты, которые в руках рукодельницы превратились в объёмные цветы. Среди них царственные розы, яркие подсолнухи, полевые цветы, нарядные астры, разноцветные хризантемы, пышные пионы, хрупкие тюльпаны, одуванчики... Они, казалось, оживают на глазах.

Истоки ремесла

Вышивка лентами – одно из древнейших видов народного рукоделия, корни которого уходят во времена, когда зародилось искусство производить шёлк в Древнем Китае. Тогда шёлк приравнивался к золоту, и позволить им украшать одежду могли только знатные люди. Более доступным он стал лишь в 14 веке, когда его производство было налажено во французском Лионе. Тончайшая ткань была по душе и королевским особам. К примеру, король Франции Людовик XIV украшал лентами даже свою обувь.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65015.php

Знакомьтесь: Марина Чистякова, мастер по вышивке лентами


Со временем этот вид вышивки из Франции перекочевал в Англию, а оттуда по всему миру. В 70-е годы 19 столетия вышивку лентами можно было увидеть не только на платьях, но и на зонтиках, абажурах, шляпах... 

С чистого листа

Марина Чистякова родом из Бобруйска, сейчас работает медсестрой в поликлинике № 6. Свободное время посвящает рукоделию, которым увлекается с детства. Долгое время она вышивала гладью, крестом. «Это довольно кропотливая работа, – говорит мастерица. – Вышивать лентой немного быстрее, да и вдохновения нужно больше. Ведь я вышиваю с чистого листа, сама решая, куда положить бутон или цветок».

Уже семь лет рукодельница вышивает лентами: картины, шкатулки, панно, пасхальные яйца, подушечки, подставки под чашки… Она отдаёт предпочтение цветам.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65015.php

Знакомьтесь: Марина Чистякова, мастер по вышивке лентами


Первая персональная выставка Марины Чистяковой состоялась в 2014 году в Минске. Она – постоянный участник рождественских, пасхальных и благотворительных выставок-ярмарок, посещает фестивали в разных городах. В марте рукодельница приняла участие в выставке краеведческого музея «Живёт повсюду красота».

Праздник для глаз

Картины мастерицы – настоящий праздник для глаз. А обрамление она заказывает.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65015.php

Знакомьтесь: Марина Чистякова, мастер по вышивке лентами


«Рама, как красивое платье, которая позволяет подчеркнуть детали, скрыть недостатки и создать законченный образ. На неё не нужно жалеть средств. Помню, как на одной из выставок обратила внимание на маленькую открытку, где был изображён небольшой домик. Она была оформлена красиво и внизу красовалась надпись: «Нет некрасивых картин, есть только недооформленные. Поэтому к процессу оформления подхожу ответственно. Багетные мастера с этой задачей справляются лучше всего». 

Запах травы

Рукодельница поделилась секретами. На одну работу требуется от недели до месяца, в день – не меньше 4-5 часов: «Много времени уходит на проработку элементов. Спешка ни к чему. Всё нужно делать с настроением и позитивом. Важно, чтобы картины были наполнены положительной энергией».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65015.php

Знакомьтесь: Марина Чистякова, мастер по вышивке лентами


Автора воодушевляет природа, где нет четких геометрических линий. Вышивает она на льне и при этом всегда чувствует запах сена, травы. Сладкий запах лета возвращает её в детство, навевает приятные воспоминания.

Ни дня без творчества

«Я люблю свою работу, – признаётся Марина Чистякова. – Там я помогаю людям, а дома, благодаря своему увлечению, восстанавливаю потраченные силы. Я с головой ухожу в творчество, забывая о каких-либо трудностях». В мае её новая работа – вышитую из лент ветка каштана – примет участие в одном из электронных конкурсов. 

В день открытия экспозиции в библиотеке царила весенняя атмосфера, а желающие могли поучаствовали в мастер-классах от автора. Выставка продлится до 1 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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  В городской библиотеке имени Пушкина в рамках проекта «Арт-пространство» открыли выставку работ Марины Чистяковой – мастера по вышивке лентами. Публике...
 
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