Знакомьтесь: Марина Чистякова, мастер по вышивке лентами

В городской библиотеке имени Пушкина в рамках проекта «Арт-пространство» открыли выставку работ Марины Чистяковой – мастера по вышивке лентами.



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Публике представили 28 необычных картин. Вместо кисти автор использовала иглу, вместо красок – разноцветные ленты, которые в руках рукодельницы превратились в объёмные цветы. Среди них царственные розы, яркие подсолнухи, полевые цветы, нарядные астры, разноцветные хризантемы, пышные пионы, хрупкие тюльпаны, одуванчики... Они, казалось, оживают на глазах.

Истоки ремесла



Вышивка лентами – одно из древнейших видов народного рукоделия, корни которого уходят во времена, когда зародилось искусство производить шёлк в Древнем Китае. Тогда шёлк приравнивался к золоту, и позволить им украшать одежду могли только знатные люди. Более доступным он стал лишь в 14 веке, когда его производство было налажено во французском Лионе. Тончайшая ткань была по душе и королевским особам. К примеру, король Франции Людовик XIV украшал лентами даже свою обувь.



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Со временем этот вид вышивки из Франции перекочевал в Англию, а оттуда по всему миру. В 70-е годы 19 столетия вышивку лентами можно было увидеть не только на платьях, но и на зонтиках, абажурах, шляпах...



С чистого листа



Марина Чистякова родом из Бобруйска, сейчас работает медсестрой в поликлинике № 6. Свободное время посвящает рукоделию, которым увлекается с детства. Долгое время она вышивала гладью, крестом. «Это довольно кропотливая работа, – говорит мастерица. – Вышивать лентой немного быстрее, да и вдохновения нужно больше. Ведь я вышиваю с чистого листа, сама решая, куда положить бутон или цветок».



Уже семь лет рукодельница вышивает лентами: картины, шкатулки, панно, пасхальные яйца, подушечки, подставки под чашки… Она отдаёт предпочтение цветам.



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Первая персональная выставка Марины Чистяковой состоялась в 2014 году в Минске. Она – постоянный участник рождественских, пасхальных и благотворительных выставок-ярмарок, посещает фестивали в разных городах. В марте рукодельница приняла участие в выставке краеведческого музея «Живёт повсюду красота».



Праздник для глаз



Картины мастерицы – настоящий праздник для глаз. А обрамление она заказывает.



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«Рама, как красивое платье, которая позволяет подчеркнуть детали, скрыть недостатки и создать законченный образ. На неё не нужно жалеть средств. Помню, как на одной из выставок обратила внимание на маленькую открытку, где был изображён небольшой домик. Она была оформлена красиво и внизу красовалась надпись: «Нет некрасивых картин, есть только недооформленные. Поэтому к процессу оформления подхожу ответственно. Багетные мастера с этой задачей справляются лучше всего».



Запах травы



Рукодельница поделилась секретами. На одну работу требуется от недели до месяца, в день – не меньше 4-5 часов: «Много времени уходит на проработку элементов. Спешка ни к чему. Всё нужно делать с настроением и позитивом. Важно, чтобы картины были наполнены положительной энергией».



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Автора воодушевляет природа, где нет четких геометрических линий. Вышивает она на льне и при этом всегда чувствует запах сена, травы. Сладкий запах лета возвращает её в детство, навевает приятные воспоминания.



Ни дня без творчества



«Я люблю свою работу, – признаётся Марина Чистякова. – Там я помогаю людям, а дома, благодаря своему увлечению, восстанавливаю потраченные силы. Я с головой ухожу в творчество, забывая о каких-либо трудностях». В мае её новая работа – вышитую из лент ветка каштана – примет участие в одном из электронных конкурсов.



В день открытия экспозиции в библиотеке царила весенняя атмосфера, а желающие могли поучаствовали в мастер-классах от автора. Выставка продлится до 1 мая.