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От -20 до +31. Каким был апрель в Беларуси раньше?

06.04.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси средняя температура воздуха в апреле, как правило, колеблется от +7 до +8. Но, как и в любых правилах, бывают исключения.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Самым тёплым за послевоенные годы выдался апрель 2000 года, рассказали в программе «Плюс-минус». Тогда столбик термометра показал почти +11.

А самым холодным этот месяц стал 64 года назад, со среднемесячной температурой +2.

От -20 до +31. Каким был апрель в Беларуси раньше?

Александр Лазутин, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Абсолютный температурный минимум, поставлен 5 апреля 1956 года: -20 градусов. Абсолютный максимум был +31 градус, был в 2012 году.

Что касается снега, позднее всего он растаял 64 года назад – 30 апреля.
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси средняя температура воздуха в апреле, как правило, колеблется от +7 до +8. Но, как и в любых правилах, бывают исключения. Наконец,...
 
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