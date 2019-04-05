От -20 до +31. Каким был апрель в Беларуси раньше?

Новости Беларуси. В Беларуси средняя температура воздуха в апреле, как правило, колеблется от +7 до +8. Но, как и в любых правилах, бывают исключения.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Самым тёплым за послевоенные годы выдался апрель 2000 года, рассказали в программе «Плюс-минус» . Тогда столбик термометра показал почти +11.

А самым холодным этот месяц стал 64 года назад, со среднемесячной температурой +2.





Александр Лазутин, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Абсолютный температурный минимум, поставлен 5 апреля 1956 года: -20 градусов. Абсолютный максимум был +31 градус, был в 2012 году.