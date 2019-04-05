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От -20 до +31. Каким был апрель в Беларуси раньше?
Новости Беларуси. В Беларуси средняя температура воздуха в апреле, как правило, колеблется от +7 до +8. Но, как и в любых правилах, бывают исключения.
Самым тёплым за послевоенные годы выдался апрель 2000 года, рассказали в программе
Александр Лазутин, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
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Новости Беларуси. В Беларуси средняя температура воздуха в апреле, как правило, колеблется от +7 до +8. Но, как и в любых правилах, бывают исключения. Наконец,...
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