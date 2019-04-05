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«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком
Новости Беларуси. В Беларуси прошли традиционные прямые линии. 6 апреля на связь с местными жителями вышли зампреды областных исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горячих вопросов немало, причем в буквальном смысле. Жители Могилева сетуют: дом в центре города заливает кипятком. Что еще волнует горожан? Материал корреспондента Ирины Недобоевой.
Почти неделю в квартирах жителей поселка Голынец Могилевского района столбики термометров едва ли достигали отметки в 15 градусов.
Сергей Чудаев, житель поселка Голынец:
Поселок отапливается котельной на дровах, и именно от их качества зависит уровень тепла в домах местных жителей. Жалобы в жилкомхоз результата не дали. Там пояснили, что дров на котельной достаточно, а то, что они сырые, не их проблема.
Все решилось в один день. 30 марта Евгений Фролов набрал телефон прямой линии облисполкома. Больших надежд, признается мужчина, не питал, однако уже вечером в домах поселковцев значительно потеплело.
Евгений Фролов, житель поселка Голынец:
Вопросы, поступающие на ежесубботние прямые телефонные линии с представителями власти, так или иначе касаются насущных житейских проблем. И большинство из них решаются качественно и оперативно.
Ирина Недобоева, СТВ:
За 10 лет жизни в этой старенькой четырехэтажке в центре Могилева такую картину Юлии Алтуховой увидеть пришлось впервые. Проблемы с отоплением и горячей водой в доме начались еще прошлой осенью. Но пока все обращения, говорит Юлия, оказались безрезультатны. Аварийная служба приехала только после того, как дом буквально затопило кипятком.
Юлия Алтухова, жительница затопленного дома:
Один из самых оперативных способов получить помощь – обратиться на прямую линию. Но пока жильцы пострадавших квартир надеются, что звонить туда не придется, а весь зафиксированный работниками ЖЭУ ущерб будет компенсирован.
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Новости Беларуси. В Беларуси прошли традиционные прямые линии. 6 апреля на связь с местными жителями вышли зампреды областных исполкомов, сообщили в программе...
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