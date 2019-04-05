ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

06.04.2019 21:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Беларуси прошли традиционные прямые линии. 6 апреля на связь с местными жителями вышли зампреды областных исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горячих вопросов немало, причем в буквальном смысле. Жители Могилева сетуют: дом в центре города заливает кипятком. Что еще волнует горожан? Материал корреспондента Ирины Недобоевой.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Почти неделю в квартирах жителей поселка Голынец Могилевского района столбики термометров едва ли достигали отметки в 15 градусов.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Сергей Чудаев, житель поселка Голынец:
А то чуть не в шубе ходил по квартире.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Поселок отапливается котельной на дровах, и именно от их качества зависит уровень тепла в домах местных жителей. Жалобы в жилкомхоз результата не дали. Там пояснили, что дров на котельной достаточно, а то, что они сырые, не их проблема.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Все решилось в один день. 30 марта Евгений Фролов набрал телефон прямой линии облисполкома. Больших надежд, признается мужчина, не питал, однако уже вечером в домах поселковцев значительно потеплело.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Евгений Фролов, житель поселка Голынец:
Я позвонил на прямую линию зампредседателя облисполкома. Он объяснил: почему вас волнуют проблемы дров? Ваша проблема как человека, который платит за жидищно-коммунальные услуги, в одном: чтобы была нормальная температура. Все, говорит, ваше обращение принято. Сегодня в течение дня будет наведен порядок. Я удивился.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Вопросы, поступающие на ежесубботние прямые телефонные линии с представителями власти, так или иначе касаются насущных житейских проблем. И большинство из них решаются качественно и оперативно.

Николай Коротин: Если человек обращается с какой-то проблемой, она для него может быть самая глобальная

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Ирина Недобоева, СТВ:
Из 14 квартир в этом подъезде дверь нам открыли только в одной. Люди оперативно покидали свой подъезд. И это не мудрено, ведь горячая вода сплошной стеной лилась с потолка несколько часов.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

За 10 лет жизни в этой старенькой четырехэтажке в центре Могилева такую картину Юлии Алтуховой увидеть пришлось впервые. Проблемы с отоплением и горячей водой в доме начались еще прошлой осенью. Но пока все обращения, говорит Юлия, оказались безрезультатны. Аварийная служба приехала только после того, как дом буквально затопило кипятком.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Юлия Алтухова, жительница затопленного дома:
Мы звонили и в 115, они трубку не поднимали. Звонили и в ЖЭУ, там тоже все время занято. Мы хотим, чтобы наш дом поставили на капитальный ремонт. Раз у нас такие слабые трубы, значит, необходимо их поменять. И, соответственно, уже сделать ремонт в нашем коридоре, потому что там, скорее всего, появится грибок.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Один из самых оперативных способов получить помощь – обратиться на прямую линию. Но пока жильцы пострадавших квартир надеются, что звонить туда не придется, а весь зафиксированный работниками ЖЭУ ущерб будет компенсирован.

«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси прошли традиционные прямые линии. 6 апреля на связь с местными жителями вышли зампреды областных исполкомов, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА под началом Гончаренко выиграл у «Спартака» в московском дерби
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика