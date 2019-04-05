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В Киеве +16, в Москве в два раза холоднее. Погода в Европе до 7 апреля

06.04.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность, воздух прогреется до +16, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Киеве +16, в Москве в два раза холоднее. Погода в Европе до 7 апреля

В Вене будет +15 и облачно с прояснениями. Такой же температурный расклад в Риме, но с поправкой на сильный дождь и грозу. На 5 градусов прохладнее в Мадриде, сплошная облачность и осадки. Далека от комфортной и погода в Софии. Столбик термометра покажет +12.

В Киеве +16, в Москве в два раза холоднее. Погода в Европе до 7 апреля

В Анкаре ожидаются переменная облачность, дождь, гроза и +17. В Афинах будет +19 и солнечно. В Прибалтике – дождливо.

В Киеве +16, в Москве в два раза холоднее. Погода в Европе до 7 апреля

В Риге столбик термометра остановится на отметке +7. В Вильнюсе будет на три градуса теплее. В Варшаве ожидаются переменная облачность и +13. В Москве будет +8. В Киеве ожидаются сплошная облачность и +16.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю
 
 
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В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность, воздух прогреется до +16, рассказали в программе «Плюс-минус». 
 
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