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Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт
Новости Беларуси. 6 апреля широкой публике представили форму волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы поделились планами на оставшееся до дня Х время. Кроме того, 6 апреля впервые уже полюбившийся талисман вторых Европейских игр Лисенок Лесик заговорил.
Не слышу вас, давайте поприветствуем друг друга!
Анастасия Богомолова, руководитель проекта «Парк виртуальной реальности Teleport»:
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Крупнейшее спортивное первенство пройдет в Минске с 21 по 30 июня. В нем примут участие более 4000 спортсменов из разных уголков Европы.
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Новости Беларуси. 6 апреля широкой публике представили форму волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы поделились...
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