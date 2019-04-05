|
«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр
Новости Беларуси. За 76 дней до старта вторых Европейских игр и в Международный день спорта в Минске презентовали эстафету «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 мая она стартует в Риме и, преодолев почти 8000 километров, завершится зажжением чаши олимпийского огня на главной арене первенства – минском стадионе «Динамо».
Юлия Брайчук, дизайнер факела II Европейских игр:
Факел высотой 81 сантиметр и весом 1,7 килограмма через территорию восьми стран за 50 дней до старта Игр пронесут более 450 факелоносцев. Это олимпийские чемпионы разных лет, деятели культуры, журналисты – в их числе и представитель телеканала СТВ.
У нашего «пламени мира» буквально не будет границ – факел легко крепится к инвалидной коляске или велосипеду. И, конечно, удобен для рук исполнителей почетной миссии. Они, к слову, уже готовятся к марафону.
Владимир Гастюхин, актер, факелоносец II Европейских игр:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За 76 дней до старта вторых Европейских игр и в Международный день спорта в Минске презентовали эстафету «Пламя мира», сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)