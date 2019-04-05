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Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию

06.04.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Европу накрыли сильные снегопады. Самые серьёзные проблемы возникли в Швейцарии, рассказали в программе «Плюс-минус». Было нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение.

Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию

В некоторых горных районах Франции выпало до 80 см снега. Из-за буйства стихии без света остались 50 тысяч домов.

А в Италии выросли метровые сугробы.

Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию

Похоже, что зима вернулась и в Великобританию. Апрельский снегопад посеял хаос.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Эмоциями британцы делятся в соцсетях. Столбик термометра опустился до ноля.

Снегопад парализовал движение.

На автомагистралях произошли десятки ДТП.

Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию
 
 
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Европу накрыли сильные снегопады. Самые серьёзные проблемы возникли в Швейцарии, рассказали в программе «Плюс-минус». Было нарушено железнодорожное, воздушное и...
 
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