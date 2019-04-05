Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию

Европу накрыли сильные снегопады. Самые серьёзные проблемы возникли в Швейцарии, рассказали в программе «Плюс-минус» . Было нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение.





В некоторых горных районах Франции выпало до 80 см снега. Из-за буйства стихии без света остались 50 тысяч домов.

А в Италии выросли метровые сугробы.





Похоже, что зима вернулась и в Великобританию. Апрельский снегопад посеял хаос.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Эмоциями британцы делятся в соцсетях. Столбик термометра опустился до ноля.

Снегопад парализовал движение.

На автомагистралях произошли десятки ДТП.



