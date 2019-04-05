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Падал апрельский снег: замело Францию, Великобританию и Швейцарию
Европу накрыли сильные снегопады. Самые серьёзные проблемы возникли в Швейцарии, рассказали в программе
В некоторых горных районах Франции выпало до 80 см снега. Из-за буйства стихии без света остались 50 тысяч домов.
Похоже, что зима вернулась и в Великобританию. Апрельский снегопад посеял хаос.
Эмоциями британцы делятся в соцсетях. Столбик термометра опустился до ноля.
На автомагистралях произошли десятки ДТП.
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Европу накрыли сильные снегопады. Самые серьёзные проблемы возникли в Швейцарии, рассказали в программе «Плюс-минус». Было нарушено железнодорожное, воздушное и...
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