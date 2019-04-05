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«Ребята мастеровитые, очень хорошо разыгрывали»: первый день финала серии чемпионата Беларуси по хоккею
Новости Беларуси. 6 апреля жаркие ледовые баталии развернулись в Молодечно. Первый матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба завершился победой команды главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она в суровом бою со счетом 3:1 обыграла дружину Минской области.
Команды очень сильные подобрались здесь.
Сегодняшнее мероприятие – это праздник, и победит команда Президента.
Александр Баранов, защитник команды Президента:
Андрей Ращинский, нападающий команды Минской области:
Во втором противостоянии дня за бронзовые награды турнира клюшки скрестили команды Гомельской и Брестской областей. Гости были настроены решительно и буквально изрешетили ворота соперников, итоговый счет – 5:1. Команда Брестской области стала обладателем бронзовых наград соревнований.
Александр Запольский, нападающий команды Брестской области:
Финальная серия продлится до двух побед. Второе противостояние намечено на 13 апреля. Игра пройдет в столичном «Олимпик Парке».
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«Ребята мастеровитые, очень хорошо разыгрывали»: первый день финала серии чемпионата Беларуси по хоккею
Новости Беларуси. 6 апреля жаркие ледовые баталии развернулись в Молодечно. Первый матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского...
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