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Алексей Бага о матче с «Энергетиком-БГУ»: К серьёзной игре готовились – такую и получили
Новости Беларуси. Программу второго Беларусбанк-высшей лиги 2019 6 апреля продолжили четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске дебютант турнира «Энергетик-БГУ» принимал действующего чемпиона и самый титулованный клуб страны БАТЭ. Достойного сопротивления новичок оказать не сумел. В начале матча студенты пробовали навязать борьбу, однако создать по-настоящему опасные моменты не удавалось.
А вот борисовчане атаковали не в пример острее. На 22-й минуте счет в игре открыл капитан «желто-синих» Игорь Стасевич. На 44-й свой первый гол за БАТЭ забил Антон Сарока. Во втором тайме и Стасевич, и Сарока отличились еще по разу, оформив таким образом дубли. Итог: 4-0.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Игорь Стасевич, полузащитник ФК БАТЭ:
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Новости Беларуси. Программу второго Беларусбанк-высшей лиги 2019 6 апреля продолжили четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске дебютант турнира...
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