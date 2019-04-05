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Власти 20 штатов США подали в суд на администрацию президента Трампа

06.04.2019 22:47 — Разное | СТВ  
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Новости США. Причина – намерение направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Судебный иск был подан в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти 20 штатов США подали в суд на администрацию президента Трампа

Власти штатов добиваются запрета выделять 1 миллиард 600 тысяч долларов из федерального бюджета на стену. Изначально Конгресс собирался потратить эти деньги на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также на строительство военных объектов. Кроме того, истцы заявили, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.

Власти 20 штатов США подали в суд на администрацию президента Трампа

Напоминаем: в феврале Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения. Это понадобилось для того, чтобы получить из госбюджета деньги на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса США.
 
 
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Новости США. Причина – намерение направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Судебный иск был подан в федеральный окружной суд...
 
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