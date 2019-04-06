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Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»
06.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Большой палаточный городок расположился на туристической базе «Немново». Здесь собрались около 200 любителей водного туризма.
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Большой палаточный городок расположился на туристической базе «Немново». Здесь собрались около 200 любителей водного туризма. Юлия ТИМОЩУК https://grodnonews.by/
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