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Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

06.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Большой палаточный городок расположился на туристической базе «Немново». Здесь собрались около 200 любителей водного туризма.

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»
Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»
Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Юлия ТИМОЩУК
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 31
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Большой палаточный городок расположился на туристической базе «Немново». Здесь собрались около 200 любителей водного туризма. Юлия ТИМОЩУК https://grodnonews.by/
 
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