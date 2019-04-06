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В Беларуси с 7 апреля топливо подорожает на 1 копейку

06.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В Беларуси с 7 апреля топливо подорожает на 1 копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС с 7 апреля увеличиваются на 1 копейку.

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,5 за 1 л, АИ-95-К5-Евро — Br1,61, АИ-98-К5-Евро — Br1,82, ДТ — Br1,61.

«Изменение розничных цен производится в связи с ростом стоимости нефти с учетом ее рыночной конъюнктуры. С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 17,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 3,9%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья», — пояснили в «Белнефтехиме».

https://www.belta.by/

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС с 7 апреля увеличиваются на 1 копейку. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим»....
 
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