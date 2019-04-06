Доренко: Бабич вырвет Лукашенко клыки

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Доренко назвал Лукашенко «политическим животным», которое годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу.





«Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо», — сказал российский журналист





Единственный политический конкурент для Лукашенко сейчас — посол России Михаил Бабич, считает журналист.





«Если бы вы сейчас сказали мне: делайте ставки, я бы поставил на Бабича против Лукашенко два к одному. Бабич его разделает под орех», — сказал Доренко.





Бабич был направлен в Беларусь «препарировать Лукашенко», считает журналист.





«Бабич — это первый политический конкурент Лукашенко с 1994 года, который вырвет ему клыки», — заявил Доренко.



