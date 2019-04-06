ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доренко: Бабич вырвет Лукашенко клыки

06.04.2019 21:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российский журналист Сергей Доренко прокомментировал новость о российской кредите в 600 миллионов долларов для Беларуси и заявил, что российский посол Михаил Бабич стал первым политическим конкурентом Лукашенко с 1994 года и что Бабич «вырвет ему клыки».


Фото: kremlin.ru.

Доренко назвал Лукашенко «политическим животным», которое годами шантажирует Россию, Китай, Европу, США, Иран и Венесуэлу.

«Я восхищаюсь его хитростью, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо», — сказал российский журналист

Единственный политический конкурент для Лукашенко сейчас — посол России Михаил Бабич, считает журналист.

«Если бы вы сейчас сказали мне: делайте ставки, я бы поставил на Бабича против Лукашенко два к одному. Бабич его разделает под орех», — сказал Доренко.

Бабич был направлен в Беларусь «препарировать Лукашенко», считает журналист.

«Бабич — это первый политический конкурент Лукашенко с 1994 года, который вырвет ему клыки», — заявил Доренко.


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист Сергей Доренко прокомментировал новость о российской кредите в 600 миллионов долларов для Беларуси и заявил, что российский посол Михаил...
 
Новости дня
Новости разные
 
От -20 до +31. Каким был апрель в Беларуси раньше?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика