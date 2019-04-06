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По факту ложного сообщения о минировании ТРЦ "Галерея" возбуждено уголовное дело – СК

06.04.2019 22:37 — Разное | Интерфакс  
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Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании ТРЦ "Галерея", сообщили в Следственном комитете Беларуси в субботу.

"Следственным комитетом Республики Беларуси возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь)", - проинформировали в СК.

В сообщении ведомства говорится, что "по данным следствия, 6 апреля около 18.30 в милицию поступило сообщение от неустановленного лица о том, что в торгово-развлекательном центре "Галерея" в Минске заложено взрывное устройство".

"В кратчайшие сроки правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности людей, работники и посетители торгового центра были эвакуированы. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Взрывных устройств не обнаружено. Работа торгово-развлекательного центра возобновлена", - отметили в комитете

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, устанавливается личность подозреваемого", - сообщили в СК.

Там напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности - взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, - влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь - 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании ТРЦ "Галерея", сообщили в Следственном комитете Беларуси в субботу. "Следственным комитетом...
 
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