Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании ТРЦ "Галерея", сообщили в Следственном комитете Беларуси в субботу.

"Следственным комитетом Республики Беларуси возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь)", - проинформировали в СК.

В сообщении ведомства говорится, что "по данным следствия, 6 апреля около 18.30 в милицию поступило сообщение от неустановленного лица о том, что в торгово-развлекательном центре "Галерея" в Минске заложено взрывное устройство".

"В кратчайшие сроки правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности людей, работники и посетители торгового центра были эвакуированы. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Взрывных устройств не обнаружено. Работа торгово-развлекательного центра возобновлена", - отметили в комитете

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, устанавливается личность подозреваемого", - сообщили в СК.

Там напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности - взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, - влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь - 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.