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В Тегеране пригрозили внести армию США в свой террористический список наряду с ИГ

06.04.2019 22:34 — Разное | Интерфакс  
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Иран ответит симметрично в случае признания Вашингтоном Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) террористической организацией и внесет Вооруженные силы США в свой аналогичный список, цитирует в субботу агентство Mehr слова председателя парламентского комитета по иностранным делам и национальной безопасности Хишматоллы Фалахатпише.

"Если КСИР будет помещен в список террористических организаций в США, мы внесем военных этой страны в наш террористический список наряду с ИГ", - цитирует агентство его заявление в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация США уже 8 апреля может принять решение о внесении КСИР в список террористических организаций.

 
 
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Иран ответит симметрично в случае признания Вашингтоном Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) террористической организацией и внесет Вооруженные силы США в...
 
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