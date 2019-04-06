ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силы Хафтара приближаются к Триполи и готовятся вступить в город - СМИ

06.04.2019 22:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара продолжают в субботу вечером продвижение к Триполи и готовятся вступить на территорию этого города, передаёт итальянское телевидение.

В течение дня бои ЛНА против сторонников базирующегося в Триполи правительства национального согласия были зафиксированы всего в 12 км от города.

В ЛНА подтверждают, что готовятся взять контроль над столицей. "На улицах Триполи готовятся приветствовать ливийскую армию", - заявил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Ранее в субботу он предупредил, что в ЛНА объявили запрет на полет не подконтрольных сторонникам Х.Хафтара боевых самолетов и беспилотников. Запрет касается востока страны - оплота сторонников Х.Хафтара.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара продолжают в субботу вечером продвижение к Триполи и готовятся вступить на территорию...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Киеве +16, в Москве в два раза холоднее. Погода в Европе до 7 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика