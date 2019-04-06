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Силы Хафтара приближаются к Триполи и готовятся вступить в город - СМИ
Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара продолжают в субботу вечером продвижение к Триполи и готовятся вступить на территорию этого города, передаёт итальянское телевидение.
В течение дня бои ЛНА против сторонников базирующегося в Триполи правительства национального согласия были зафиксированы всего в 12 км от города.
В ЛНА подтверждают, что готовятся взять контроль над столицей. "На улицах Триполи готовятся приветствовать ливийскую армию", - заявил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Ранее в субботу он предупредил, что в ЛНА объявили запрет на полет не подконтрольных сторонникам Х.Хафтара боевых самолетов и беспилотников. Запрет касается востока страны - оплота сторонников Х.Хафтара.
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Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара продолжают в субботу вечером продвижение к Триполи и готовятся вступить на территорию...
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