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«Проходная пешка». В Минске проходит турнир по шахматам среди самых маленьких
Новости Беларуси. Турнир по шахматам для самых маленьких под названием «Проходная пешка» проходит 6 и 7 апреля в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участие в нем принимают спортсмены 2014 года рождения – всего 9 человек. Это те ребята, которые уже около года занимаются в шахматной школе. К слову, организатором выступила Школы шахмат ФИДЕ в Беларуси.
Победители у девочек и мальчиков получат кубок в виде проходной пешки, медаль и диплом. Памятными сувенирами и грамотами будут отмечены сувениры и участники.
Наталья Попова, главный судья турнира:
Ну и заодно и родителям и тренерам посмотреть, как дети себя ведут именно в соревновательных условиях. Конечно, здесь все очень мягко, очень дружественно.
Соревновательная часть турнира состоит из шести туров. Половина прошла 6 апреля, оставшиеся состоятся 7-го.
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Новости Беларуси. Турнир по шахматам для самых маленьких под названием «Проходная пешка» проходит 6 и 7 апреля в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие...
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