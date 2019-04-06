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Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»

06.04.2019 23:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 апреля завершился детский международный турнир по муай-тай – Кубок «Стайки-OPEN», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»

Сегодня прошли финальные поединки и церемония награждения. Турнир проводится уже во второй раз, участие в соревнованиях принимают мальчики и девочки от 10 до 17 лет. В 2019 году Кубок «Стайки-OPEN» собрал 247 детей из 10 стран мира.

Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»

Спортсмены соревновались не  только в личном, но и командном первенствах. По итогу были награждены не только победители в своих категориях, но также лучшая команда, лучший спортсмен и лучшая спортсменка, а также самая многочисленная по составу спортсменов команда. Этот необычный приз получил российский клуб «Варяг».

Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
В начале своей спортивной карьеры спортсмены уже получают опыт международных боев. Это неоценимо. Поэтому  мы и проводим турниры. Мы много в Беларуси проводим детских турниров, но ребята сражаются между собой. А здесь, когда он выходит на ринг с представителем Чехии или Венгрии, или Израиля, у него совсем другие эмоции.

Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»

Ангелина Якубовская, победительница Кубка «Стайки-OPEN»:
Я дралась с девочкой из Беларуси и из России. Было сложнее драться с Россией, она сильнее была. Думаю, что у меня выносливости больше, и я сильнее.

Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»

На следующей неделе стартует чемпионат Беларуси по муай-тай среди взрослых. Трансляцию соревнований можно будет увидеть на телеканале СТВ.
 
 
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Новости Беларуси. 6 апреля завершился детский международный турнир по муай-тай – Кубок «Стайки-OPEN», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня прошли финальные...
 
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