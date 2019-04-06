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Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»
Новости Беларуси. 6 апреля завершился детский международный турнир по муай-тай – Кубок «Стайки-OPEN», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня прошли финальные поединки и церемония награждения. Турнир проводится уже во второй раз, участие в соревнованиях принимают мальчики и девочки от 10 до 17 лет. В 2019 году Кубок «Стайки-OPEN» собрал 247 детей из 10 стран мира.
Спортсмены соревновались не только в личном, но и командном первенствах. По итогу были награждены не только победители в своих категориях, но также лучшая команда, лучший спортсмен и лучшая спортсменка, а также самая многочисленная по составу спортсменов команда. Этот необычный приз получил российский клуб «Варяг».
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Ангелина Якубовская, победительница Кубка «Стайки-OPEN»:
На следующей неделе стартует чемпионат Беларуси по муай-тай среди взрослых. Трансляцию соревнований можно будет увидеть на телеканале СТВ.
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Новости Беларуси. 6 апреля завершился детский международный турнир по муай-тай – Кубок «Стайки-OPEN», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня прошли финальные...
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