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Опубликовано видео ДТП, в котором автомобиль (это такси) столкнулся с письменным столом

07.04.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Это происшествие необычно. Столкнуться с письменным столом - никому не будет приятно. Многие задались вопросом, как такое возможно? А вот смотрите...

Опубликовано видео ДТП, в котором автомобиль (это такси) столкнулся с письменным столом

ищем очевидцев, как стол мог оказаться на дороге

Запись сделана регистратором автомобиля такси Сити. Как оказалось, водитель этой службы попал в неприятность. Как видите, стол на дороге появился настолько внезапно, что среагировать было практически невозможно. А даже если бы и среагировал водитель - времени на торможение не было. И более того, если бы водитель "крутанул" руль, автомобиль мог бы уйти в кювет, а там последствия были бы плачевнее.

Опубликовано видео ДТП, в котором автомобиль (это такси) столкнулся с письменным столом

Так что самое верное - бить.

Напоминаем, что ищутся или хозяева письменного стола, или те, кто мог видеть, как этот стол оказался на трассе М10.

 
 
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   Это происшествие необычно. Столкнуться с письменным столом - никому не будет приятно. Многие задались вопросом, как такое возможно? А вот смотрите... ищем...
 
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