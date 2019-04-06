Опубликовано видео ДТП, в котором автомобиль (это такси) столкнулся с письменным столом

Это происшествие необычно. Столкнуться с письменным столом - никому не будет приятно. Многие задались вопросом, как такое возможно? А вот смотрите...





ищем очевидцев, как стол мог оказаться на дороге

Запись сделана регистратором автомобиля такси Сити. Как оказалось, водитель этой службы попал в неприятность. Как видите, стол на дороге появился настолько внезапно, что среагировать было практически невозможно. А даже если бы и среагировал водитель - времени на торможение не было. И более того, если бы водитель "крутанул" руль, автомобиль мог бы уйти в кювет, а там последствия были бы плачевнее.





Так что самое верное - бить.

Напоминаем, что ищутся или хозяева письменного стола, или те, кто мог видеть, как этот стол оказался на трассе М10 .