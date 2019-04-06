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Собаководы должны будут убирать за своими питомцами
07.04.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
В городских парках будут установлены специальные мусорки, а за "собачниками" будут следить милиция и работники жилищных организаций.
Владельцев собак в Беларуси обяжут убирать за своими питомцами, сообщили в эфире телеканала СТВ.
Соответствующие поправки готовятся в закон о правилах содержания домашних животных. С подобной инициативой выступили жители Минска перед "Большим разговором" с президентом Александром Лукашенко.
Если норма будет закреплена, то недобросовестные хозяева собак будут привлекаться к административной ответственности. Милиционеры и работники жилищных организаций будут следить за соблюдением правил. В каждом районе такие мероприятия будут проходить не меньше девяти раз в месяц. Кроме того, в городских парках оборудуют специальные урны.
В Минске, согласно последним данным, зарегистрировано более семи тысяч собак.
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В городских парках будут установлены специальные мусорки, а за "собачниками" будут следить милиция и работники жилищных организаций. Владельцев собак в...
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