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Собаководы должны будут убирать за своими питомцами

07.04.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В городских парках будут установлены специальные мусорки, а за "собачниками" будут следить милиция и работники жилищных организаций.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65020.php

Собаководы должны будут убирать за своими питомцами

Владельцев собак в Беларуси обяжут убирать за своими питомцами, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Соответствующие поправки готовятся в закон о правилах содержания домашних животных. С подобной инициативой выступили жители Минска перед "Большим разговором" с президентом Александром Лукашенко.

Если норма будет закреплена, то недобросовестные хозяева собак будут привлекаться к административной ответственности. Милиционеры и работники жилищных организаций будут следить за соблюдением правил. В каждом районе такие мероприятия будут проходить не меньше девяти раз в месяц. Кроме того, в городских парках оборудуют специальные урны.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65020.php

Собаководы должны будут убирать за своими питомцами

В Минске, согласно последним данным, зарегистрировано более семи тысяч собак.

 
Теги: Минск
 
 
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