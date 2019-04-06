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Талисман II Европейских игр Лесик заговорил

07.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Лисенок Лесик, талисман II Европейских игр, который будет развлекать гостей в фан-зонах и в атлетов деревне, заговорил. Это стало возможным благодаря компьютерным технологиям. Во время Игр виртуальный талисман, сообщает телеканал «МИР 24»

«Наши технологии позволяют Лесику быть максимально живым. В режиме онлайн он может разговаривать, отвечать на любые вопросы, коммуницировать, реагировать. На его лице можно увидеть мимику, которая максимально передает эмоции», – рассказала руководитель проекта «Парк виртуальной реальности» Анастасия Богомолова.

Представили и факел Европейских игр. Он сделан из нержавеющей стали. Высота составляет 81 сантиметр, вес – чуть меньше двух килограммов. Факелоносцами во время эстафеты огня станут 450 человек. Среди них много знаменитостей. Некоторые уже подержали факел в руках.

«Я душевно готовлюсь к проведению Игр. И проявляю определенную физическую активность, чтобы быть свидетелем тех перипетий, которые будут происходить на спортивных площадках», – поделилась четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Елена Белова.

«Надо держать себя в форме. Но я стараюсь это делать всегда, постоянно. Я занимаюсь спортом до сих пор», – рассказал народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин.

Эстафета огня стартует 3 мая в Риме. За 50 дней огонь II Европейских игр побывает в 60 населенных пунктах. И даже на горе Монблан, куда его и национальный флаг поднимут белорусские альпинисты.



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