Праздник Благовещения 2019: что нельзя делать, приметы, традиции 7 апреля

В Беларуси и России, как и во всем православном мире, в воскресенье 7 апреля 2019 года отмечается религиозный праздник Благовещения, с которым связано множество примет и традиций.

Праздник знаменует собой получение «благой вести», радостной новости для Девы Марии о том, что у нее должен родиться сын, который спасет мир.

Символом праздника является белая лилия, символ чистоты и непорочности. Этот цветок можно заметить на многих иконах Благовещения. Лилия изображается в руке Марии, Гавриила или просто в интерьере, в вазе. 7 цветов лилии — семь радостей Марии.





Благовещение отмечается всегда в один и тот же день, 7 апреля. Так как праздник Благовещение отмечается за 9 месяцев до Рождества Христова.

Приметы о погоде

На Благовещение можно составить собственный прогноз погоды, руководствуясь народными приметами. Погода 7 апреля покажет, чего ждать от природы в ближайшие недели и даже летом.

«Благовещенский снег на крышах не растает до 6 мая (Егория), а сильный мороз к сорока морозным утренникам»; «Благовещенье без ласточек – холодная весна»; «Если 7 апреля пошёл дождь, значит лето будет засушливым»; «Если на Благовещенье ночь тёплая – весна ранняя и дружная».

Также, считается, что солнце сегодня обладает особым блеском во время восхода. Этот чудный блеск можно заметить только на большие церковные праздники.

Народные приметы на 7 апреля

Гроза началась – будет теплое лето и хороший урожай орехов На Благовещение сыро – грибного лета жди На крышах лежит снег – значит, он пролежит на полях до Юрьева дня (6 мая ) Солнечное и безоблачное небо – примета к тому, что летом будут грозы Какой будет погода днем, такой она будет и к вечеру

Что можно делать и что нельзя делать

«На Благовещение птичка гнезда не вьет, девка косы не плетет», — так приговаривают об этом дне в народе.

Это значит, что делать работы по дому в этот день нельзя. Исключение составляет только выпечка просфор, пресных церковных хлебов. Люди верят, что съедая просфору, можно получить здоровье, счастье и благополучие. Конечно, эти приметы действуют лишь с освященным хлебом.

Запрещается на Благовещение зажигать огонь в доме. Наказанием за нарушение этого запрета может стать пожар, говорят суеверные люди.

7 апреля можно было приступать к посевным работам. Крестьяне освящали семена, просфоры. Для них это было особенное время, которое обещало рост посевов и последующий богатый урожай. Высаживали морковь и свеклу, когда зацветала осина. 7 апреля в подпол с наступлением темноты выносили капустный кочан, который был сорван с грядки осенью. Укладывали его в удобное место и на следующий день искали внутри него морозоустойчивые семена для высадки.

Что можно есть

В честь праздника разрешается употреблять в пищу рыбу.