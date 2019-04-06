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Азаренко обыграла Кербер. Для Вики это первая победа над игроком из топ-10 за год

07.04.2019 06:54 — Разное | Tut.by  
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Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко и немка Ангелика Кербер спорили за выход в финал турнира в мексиканском Монтеррее (призовой фонд — 250 тыс. долларов). В третьей партии белоруска разгромила соперницу — 6:1. Таким образом, в Монтеррее Вика поборится за титул одиночного разряда впервые за три года.


Фото: Reuters

На старте встречи Виктория Азаренко (67 WTA) позволила Ангелике Кербер (5 WTA) оформить брейк, а к шестому гейму счет был 2:4 не в пользу Вики. Оказавшись в незавидном положении, Азаренко выдала фантастический отрезок: выиграла четыре гейма подряд. Что до сетболов, то она реализовала преимущество с первой попытки.

В первом сете у Вики было на три виннера больше, чем у Ангелики, и на четыре невынужденные ошибки меньше, чем у немки. Процент попадания в корт первым мячом на подаче у Вики был равен 73 процентам. В целом за игру этот показатель оказался у нее на уровне 68 процентов, что весьма недурно.

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