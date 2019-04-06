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Позняк вышел с бело-красно-белым флагом к зданию ООН в знак протеста против сноса крестов в Куропатах

07.04.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Белорусы Нью-Йорка вышли в субботу к зданию ООН, чтобы протестовать против сноса крестов в Куропатах.

Об этом пишет "Наша Нива".





 
 
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Белорусы Нью-Йорка вышли в субботу к зданию ООН, чтобы протестовать против сноса крестов в Куропатах.
 
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