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Позняк вышел с бело-красно-белым флагом к зданию ООН в знак протеста против сноса крестов в Куропатах
Белорусы Нью-Йорка вышли в субботу к зданию ООН, чтобы протестовать против сноса крестов в Куропатах.
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Позняк вышел с бело-красно-белым флагом к зданию ООН в знак протеста против сноса крестов в Куропатах
Белорусы Нью-Йорка вышли в субботу к зданию ООН, чтобы протестовать против сноса крестов в Куропатах.
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