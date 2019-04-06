В Сенненском районе на пожаре чуть не сгорела семья с тремя детьми

Настоящая драма разыгралась 6 апреля в населенном пункте Ског. Около 6 часов вечера сотрудник МЧС и его супруга проезжали по деревне и заметили горящий дом. Мужчина сказал жене вызвать пожарных, а сам в это время проник в здание.

Там он обнаружил в коридоре мальчика, которого вовремя вынес из горящего дома. В помещении еще оставались люди, однако из-за сильного огня спасатель не смог войти в него. Вместе с супругой он стал стучать в окна. В одной из комнат они увидели хозяев. Мужчина и женщина передали через окно спасателю двоих детей, в том числе 11-месячную девочку, а затем благополучно выбрались сами.

Подоспевшие на помощь пожарные потушили огонь. К счастью, обошлось без жертв. В результате происшествия в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.

В данный момент устанавливается причина пожара. По предварительной версии, к происшествию привела неосторожность хозяина дома при курении, передают представители МЧС.