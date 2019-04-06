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Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04.2019 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Фото из открытых источников

Этот праздник установлен в память о дне, когда Деве Марии явился посланный Богом Архангел Гавриил и возвестил: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и Царству его не будет конца». Считается, что именно в этот день на Марию сошел Дух Святой и она зачала Богомладенца Иисуса.

Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы В чем смысл праздника Благовещения

Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (по новому стилю), ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое приходится на 7 января. С давних пор праздник является одним из самых важных и почитаемых в православии. На Руси верили, что в этот день даже грешников не мучают в аду. Выполнять какую-либо работу строго запрещалось.

Праздник настолько почитаем, что если он случается в Великий пост, то пост послабляется, а если в Пасху, то празднуется одновременно с Воскресением Христовым. В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После службы освящаются хлеб и соль.

Согласно народным поверьям Благовещение знаменует приход весны, когда сам Господь благословляет землю на сеяние, плодородие, то есть на благополучие человеческое. В этот день выпекали просфоры, в которые вкладывалась копейка (на счастье). Кроме того, просфоры клали либо в семена, либо зарывали по углам полей, защищая таким образом будущий урожай. По существовавшему поверью, какая погода на Благовещение - такая она будет и на Пасху.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Православные верующие 7 апреля отмечают один из великих праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.
 
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