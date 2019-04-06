Турция хочет стать соорганизатором Совещания спикеров парламентов стран Евразии

Председатель Великого Национального собрания Турецкой республики Мустафа Шентоп на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным предложил повысить статус Турции в Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

"Турция хотела бы получить статус постоянного участника Совещания спикеров парламентов стран Евразии, так же как Россия и Южная Корея. Мы также хотели бы, чтобы Турция стала соорганизатором этого совещания", - сказал М.Шентоп в воскресенье "на полях" 140-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Также он выразил "поддержку предложениям придать более институциональный формат этому Совещанию".

В свою очередь В.Володин напомнил, что очередное заседание Совещания спикеров парламентов стран Евразии пройдёт 23-24 сентября в столице Казахстана Нур-Султане.

"Конечно, мы бы хотели видеть вас среди участников этого совещания", - сказал председатель Госдумы.