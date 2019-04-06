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Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу

07.04.2019 11:56 — Разное | Интерфакс  
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Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, покинули Великобританию, куда они были переброшены в середине марта, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.

По имеющимся данным, в субботу днем последние три из шести временно размещенных на авиабазе Фэрфорд в Англии американских бомбардировщика вылетели в пункт постоянного базирования на континентальной части США. В пятницу на свою авиабазу Барксдейл (штат Луизиана) уже вернулись три американских "стратега" B-52H Stratofortress.

Как сообщалось, после переброски в марте в Европу стратегические бомбардировщики ВВС США совершили серию полетов вблизи границ России в регионе Балтики, а также провели учебные бомбометания на полигонах стран Балтии и Польши вблизи российских границ.

В частности, в рамках последнего такого задания 1 апреля один из B-52H осуществил подлет к границам России на Балтике. Американский бомбардировщик после вылета с авиабазы Фэрфорд в Великобритании прошел над территорией Нидерландов и Германии перед тем, как войти в международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем он лег на курс вдоль польского побережья в направлении Калининградской области.

На расстоянии около 130 км от морской границы России на Балтике, находясь в зоне действия российской ПВО, американский бомбардировщик отвернул на юг, вошел в воздушное пространство Польши, а затем в течение получаса летал вблизи сухопутной границы Калининградской области.

После этого американский бомбардировщик длительное время барражировал в небе над 21-м Центральным авиационном полигоном "Надажице" на северо-западе Польши, выполняя заходы на учебное бомбометание.

25 марта три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress осуществили пролеты в 140-158 км от морской границы Калининградской области. После чего один из них провел учебное бомбометание на литовском полигоне, который расположен в 60 км от российской границы. Кроме того, бомбардировщик с позывным AERO61 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, временами приближаясь на расстояние 37 км к морской границе России в Финском заливе и 191 км к городской черте Санкт-Петербурга. При этом он также провел учебное бомбометание на Центральном полигоне вооруженных сил Эстонии, который расположен на северо-востоке страны.

14-15 марта шесть американских B-52H прибыли на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европу не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

По данным информированных источников, ожидается, что очередная переброска "стратегов" ВВС США в Европу будет осуществлена в июне текущего года.

 
 
 
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Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, покинули Великобританию, куда...
 
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