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Валерий Леонтьев перенёс концерты и рассказал о своём здоровье

07.04.2019 13:42 — Разное | СТВ  
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Новости России. Российский певец и актёр Валерий Леонтьев перенёс два концерта из-за плохого самочувствия. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.  

«Дорогие друзья! Я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске», – признался исполнитель.  

Леонтьев также обыграл название своего гастрольного тура «Я вернусь», написав «Не грустите – Я вернусь!».  

Перенесённые концерты пройдут 15 апреля в Твери и 16 апреля – в Рыбинске. Чтобы поклонники не волновались, Валерий заверил, что у него есть мёд и малина. Исходя из способа лечения, можно предположить, что артист простыл. Напоследок Леонтьев пожелал всем здоровья.  

Кстати, в прошлом месяце Валерий Леонтьев праздновал свой день рождения. 19 марта певцу исполнилось 70 лет.  

Весной 2019 года Полина Гагарина сорвала спину во время участия в китайском песенном конкурсе.  

«Еле передвигаюсь. Но стоять могу, а значит и петь» (подробности здесь).  
 
 
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Новости России. Российский певец и актёр Валерий Леонтьев перенёс два концерта из-за плохого самочувствия. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.   ...
 
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