Белорусы завоевали первую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике

В грузинском Батуми стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Первую медаль в копилку сборной Беларуси принесла Юлия Асаенок.

В весовой категории до 45 кг наша спортсменка по сумме двух упражнений показала третий результат и завоевала «бронзу». Чемпионкой Европы стала турчанка Шази Эрдоган, «серебро» на счету болгарки Иваны Петровой. Стоит также отметить, что Юлия Асаенок получила малую серебряную медаль в «рывке».

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии продлится до 13 апреля. Всего будут разыграны 60 комплектов наград. Нашу страну на соревнованиях представляют 16 атлетов.