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Белорусы завоевали первую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике

07.04.2019 14:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы завоевали первую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Юля Асаёнок / vk.com

В грузинском Батуми стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Первую медаль в копилку сборной Беларуси принесла Юлия Асаенок.

Белорусы завоевали первую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике 16 белорусов выступят на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Грузии

В весовой категории до 45 кг наша спортсменка по сумме двух упражнений показала третий результат и завоевала «бронзу». Чемпионкой Европы стала турчанка Шази Эрдоган, «серебро» на счету болгарки Иваны Петровой. Стоит также отметить, что Юлия Асаенок получила малую серебряную медаль в «рывке».

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии продлится до 13 апреля. Всего будут разыграны 60 комплектов наград. Нашу страну на соревнованиях представляют 16 атлетов.

 
 
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В весовой категории до 45 кг Юлия Асаенок завоевала бронзовую награду.
 
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