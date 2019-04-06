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В Глубоком мотоциклист врезался в дерево. Он в реанимации

07.04.2019 14:23 — Разное | Tut.by  
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Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с деревом. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 5 апреля, около 19.00, в Глубоком. По предварительной информации, 27-летний мотоциклист на Honda ехал по улице Дзержинского. В районе дома № 12 он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
 
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Авария произошла 5 апреля, около 19.00, на улице Дзержинского.
 
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