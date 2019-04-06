В Глубоком мотоциклист врезался в дерево. Он в реанимации

Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с деревом. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 5 апреля, около 19.00, в Глубоком. По предварительной информации, 27-летний мотоциклист на Honda ехал по улице Дзержинского. В районе дома № 12 он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.