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BMW, Daimler и Volkswagen грозит крупный штраф: концерны обвиняют в сговоре

07.04.2019 14:14 — Разное | Tut.by  
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Еврокомиссия, главный исполнительный орган ЕС, обнародовала итоги предварительного расследования на предмет сговора трех ведущих немецких автогигантов — BMW, Daimler и Volkswagen (включая входящие в его состав Audi и Porsche) обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства.


Фото: Volkswagen

Речь идет об использовании нелегальных ухищрений для занижения показателей токсичности выхлопа дизелей — мол, с 2006 по 2014 год концерны вели тайные переговоры, на которых, в частности, обсуждался вопрос относительно размеров бака под реагент AdBlue (раствор мочевины), используемого для очистки выхлопа дизелей. Еврокомиссия подозревает компании в том, что они договорились об использовании в системе выпуска отработавших газов баков меньшего объема, что в итоге приводило к значительному снижению эффективности работы систем очистки и превышению выбросов по сравнению с декларируемыми производителями значениями.


Фото: Mercedes

Кроме того, в комиссии настаивают, что «большая тройка» сознательно препятствовала скорейшему внедрению сажевых фильтров на бензиновых двигателях. В концернах вину, разумеется, признавать не спешат — BMW и Volkswagen утверждают, что все переговоры, на которых обсуждалось дальнейшее развитие технологий, были открытыми и не входили в противоречие с законодательством. Представители Daimler факт сговора пока не отрицают, но поспешили выразить недоумение тем, что в отношении концерна могут быть приняты какие-либо санкции.

Расследование в отношении немецких концернов продолжается: в случае, если вина будет доказана, BMW, Daimler и Volkswagen грозит солидный штраф — 10% от годового оборота.

 
 
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Еврокомиссия, главный исполнительный орган ЕС, обнародовала итоги предварительного расследования на предмет сговора трех ведущих немецких автогигантов - BMW, Daimler...
 
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