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Судак и щука под весенним запретом

07.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Судак и щука под весенним запретом

Жереха, леща, карася и другие виды рыб можно ловить только днем, одной удочкой с одним крючком, причем не везде.

С приходом весны начинается пора нереста большинства рыб наших водоемов. В марте в основном прошел нерест щуки. Вслед за щукой нерестятся елец, язь и жерех, далее следуют окунь и ерш.

Наиболее массовый нерест наблюдается со второй половины апреля у плотвы и леща. В мае идут на нерест судак, усач, густера, караси. Наиболее теплолюбивые – линь и красноперка – начинают нереститься в конце мая–июне. Рыба в это время собирается в группы, стаи, иногда довольно значительные, подходит к берегам, на мелководья, в затоки рек и заливы озер с густыми зарослями водных растений. В момент икрометания она теряет всякую осторожность.

Судак и щука под весенним запретом

Для сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для весеннего нереста правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства запрещается вылов всех видов рыбы в Гродненской области с 1 апреля по 30 мая. Исключение – любительское рыболовство, осуществляемое рыболовом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений. Но на ряде водоемов Гродненской области Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды установлен сезонный запрет и на любительское рыболовство.

С 1 апреля по 30 мая под запретом любительское рыболовство:

в Гродненском районе:

— канал Августовский – от шлюза у деревни Немново до места его впадения в Неман;

— пойменные водоемы реки Неман:

Келбасская затока у деревни Келбаски;

Бережанская затока у деревни Бережаны;

— на участке реки Неман от плотины Гродненской гидроэлектростанции до водоприемного ковша водозабора ковшового типа ОАО «Гродно Азот» у деревни Погораны;

Судак и щука под весенним запретом

в Мостовском районе:

— пойменные водоемы реки Неман:

— озеро «Старый Неман-1» у деревни Хартица;

— озеро «Винобойское» и озеро «Новое» у деревни Новинка;

— затон без названия у деревни Дубно.

Гродненская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что до 15 апреля действует запрет на лов щуки обыкновенной, с 15 апреля по 30 мая – на лов судака.

Гродненская областная инспекция охраны животного и растительного мира
Фото: из открытых источников
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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