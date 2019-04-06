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Минтранс: в Беларуси ремонта требуют 12% республиканских автодорог

07.04.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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По результатам диагностики 2018 года 78% общей протяженности республиканских автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям, а 12% требуют ремонта и восстановления. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта и коммуникаций, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65029.php

Минтранс: в Беларуси ремонта требуют 12% республиканских автодорог

В министерстве обращают внимание, что срок службы автомобильных дорог до капитального ремонта составляет не менее 15 лет.

Что касается магистральных автомобильных дорог М4 Минск - Могилев, М5/Е 271 Минск - Гомель и М1/Е 30 Брест-Минск-граница Российской Федерации, по которым у граждан также были вопросы, в Минтрансе отметили, что их состояние соответствует нормативным требованиям для дорог первой категории кроме участков дорог, где не выполнен капитальный ремонт, восстановление дорожного покрытия, мостов и путепроводов. В текущем году на ремонт этих дорог планируется привлечь кредитные ресурсы Банка развития.

Касаясь вопроса развития дорожного строительства в Беларуси, в министерстве подчеркнули, что одна из основных задач, которая стоит перед дорожной отраслью в текущем году, - подготовка республиканских автодорог к проведению II Европейских игр. В частности, в рамках проекта "Транспортное сообщение Беларуси" с участием Европейского инвестиционного банка планируется начать реконструкцию автодороги М7/Е 28 Минск-Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог). Также запланирован проект по восстановлению мостовых сооружений на республиканских автомобильных дорогах с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Кроме того, начата работа с ЕБРР по привлечению финансовых средств на реконструкцию автомобильных дорог М3 Минск-Витебск и Р46 Лепель-Полоцк-граница Российской Федерации (Юховичи), проводится работа с другими международными банками по привлечению финансовых средств на модернизацию автодороги М1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации, - отметили в Минтрансе. - Ведется работа по проекту реконструкции и технического обслуживания автомобильной дороги М10 на принципах государственно-частного партнерства. В настоящее время проводится подготовка предквалификационной документации для выбора частного партнера".

Согласно планам министерства в нынешнем году будут завершены реконструкция автодорог Р80 Слобода-Паперня и М6 Минск-Гродно, строительство подъездной автодороги к мультимодальному промышленно-логистическому комплексу "Болбасово", а также реконструкция моста через реку Мухавец на автомобильной дороге М1/Е30.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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