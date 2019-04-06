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Весенний напиток: Беларусь хочет собрать рекордные 17 тысяч тонн березового сока

07.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Сезон сбора березового сока начался в Беларуси. В этом году лесхозы страны планируют собрать рекордные 17 тысяч тонн драгоценного напитка. О его пользе и популярности – в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович. 

В лесничестве собирают сок с 600 берез. Каждый день – около десяти тонн. Бригада Валентина Крупинского всегда в лидерах по заготовке весеннего напитка. Лесничие знают, как правильно собрать урожай и что в него добавить при готовке. 

«Очень нравится веточка смородины. Приятный запах делается. Жена у меня очень хорошо делает эту работу», – сказал лесничий Валентин Крупинский. 

Урожай лесхозы отправляют на перерабатывающие заводы или продают. Как местным жителям, так и за рубеж. Например, в Литву. Тот, кто не хочет платить за сок, может собрать его сам. Получил лесной билет, прошел инструктаж у лесхоза – и вперед. 

«Для подсочки годятся березы диаметром больше 20 сантиметров. Если диаметр меньше, ее подсачивать нельзя. На высоте 30-50 сантиметров от уровня земли намечается место, где будут находиться раневые каналы, по которым сок стекает в лоток, а по лотку – в сокоприемник», – рассказал главный лесничий Узденского лесхоза Александр Соловей. 

На заводе березовый сок производят либо с сахаром и лимонной кислотой, либо без добавок. Благодаря технологии горячего розлива напиток готовят без консервантов. Из-за этого сок сохраняет полезные свойства, говорят специалисты – укрепляет иммунитет и очищает организм.

«В уже разлитом в бутылку березовом соке есть и микроэлементы, больше 30 наименований, и глюкоза, и фруктоза природного происхождения», – сказала главный технолог завода безалкогольных напитков Ольга Васильцова.

Весенний напиток из Беларуси пришелся по вкусу не только отечественному покупателю. Его поставляют на прилавки магазинов стран СНГ, США и Китая.

«В их понятии березовый сок, кленовый сок, кокосовая вода – должны быть здоровыми продуктами питания без любых добавок. И самое главное, без добавления сахара. В этом суть и новая тенденция», – отметил начальник отдела экспорта завода безалкогольных напитков Михаил Синиченков. 

В республике сок будут собирать, пока не потеплеет. Как только станет жарко, сок начнет мутнеть. В прошлом году сезон сбора был очень коротким: после холодного марта резко потеплело. Эта весна пока не готовит погодных сюрпризов.

Добывать березовый сок могут и местные жители. Для этого нужно получить специальное разрешение в лесхозе. А вот за незаконный промысел грозит штраф до 250 долларов.



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Сезон сбора березового сока начался в Беларуси. Этот напиток очень полезен и популярен.
 
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