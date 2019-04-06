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Amazon запустит тысячи спутников для создания системы глобального спутникового интернета

07.04.2019 19:16 — Разное | Ежедневник  
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Amazon запустит тысячи спутников для создания системы глобального спутникового интернета

Американская корпорация Amazon заявила, что собирается выпустить на околоземную орбиту 3236 спутников связи.

Они должны предоставить доступ в интернет десяткам миллионов людей. Об этом со ссылкой на издание SpaceNews сообщает naked-science.ru.

Подобные идеи сегодня развивают сразу несколько компаний, среди которых — SpaceX и OneWeb. Первая сообщила о таких намерениях еще в 2016 году. Она опубликовала проект, в котором раскрыла некоторые детали: например, что спутники будут выводиться на низкую околоземную орбиту (1110–1325 километров) с помощью ракет-носителей Falcon Heavy. Всего она планирует запустить 12 тысяч спутников, но Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила только 4 425.  Компания должна выпустить две тысячи спутников к 2024 году. В том же направлении смотрят и другие корпорации: «Роскосмос» и Facebook.

Общая особенность всех проектов в том, что они предполагают сеть из сотен или тысяч спутников, расположенных на разных высотах.  Низкое размещение позволит существенно снизить задержку при передаче сигнала. Благодаря этому более доступными станут такие требовательные к задержкам сервисы, как видеосвязь или онлайн-игры.

Amazon планирует запустить 3236 спутников, однако многие детали до сих пор остаются неизвестными. Например, компания не говорит, кто будет создавать аппараты и когда их выпустят на орбиту. Также она еще не получила разрешение от Федеральной комиссии по связи. Тем не менее Amazon ведет переговоры с Международным союзом электросвязи (ITU). Этот проект носит название Kuiper.

В его описании говорится, что 784 спутника выведут на орбиту с высотой 590 километров, 1296 спутников займут 610-километровую орбиту, оставшиеся 1156 спутников расположатся на высоте 630 километров. В компании подтвердили, что этот проект направлен на обеспечение высокоскоростного широкополосного соединения по всему миру. Теоретически он должен обеспечить доступом в интернет 95 процентов населения планеты.

Напомним, что основатель Amazon Джефф Безос также управляет аэрокосмической компанией Blue Origin, которая планирует развивать в будущем космический туризм. Поможет ли она в осуществлении планов по развертыванию системы глобального спутникового интернета — пока не известно.

 
 
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Американская корпорация Amazon заявила, что собирается выпустить на околоземную орбиту 3236 спутников связи.
 
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