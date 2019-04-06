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Ученые: польский генерал Казимир Пулавский был либо женщиной, либо интерсексуалом

07.04.2019 18:08 — Разное | KYKY  
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Ученые убеждены: Казимир Пулавский, польско-американский генерал, герой войны за независимость американских колоний на самом деле был либо женщиной, либо интерсексуалом. Об этом сообщает BBC.

Для справки: Пулавский был польским шляхтичем. Он обрел известность в XVIII веке как борец за свободу сразу двух стран – Польши и Америки. В Польше он был связан с Барской конфедерацией, которая защищала автономность страны от посягательств России. В США же он помогал войскам – они сражались за независимость своего государства. 

Около 20 лет назад ученые впервые обнаружили, что предполагаемый скелет Пулавского имеет характерные женские признаки. Тогда к окончательным выводам не пришли – о нем на время забыли, но сейчас анализ ДНК показал: скелет действительно принадлежит Казимиру. И он на самом деле имеет «женские свойства».

Исследователи подчеркивают, что, вполне вероятно, Пулавского растили как мужчину, а сам он мог и не догадываться о своей интерсексуальности. Свою точку зрения они подтверждают тем, что раньше об этом просто не знали.

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Ученые убеждены: Казимир Пулавский, польско-американский генерал, герой войны за независимость американских колоний на самом деле был либо женщиной, либо...
 
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