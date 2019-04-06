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СМИ: Россия продвигает свои интересы через популистские партии в ЕС

07.04.2019 18:55 — Разное | Партизан  
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Иностранные журналисты, располагающие электронным письмом бывшего сотрудника российской разведки, написали материал о том, как Россия использует партии ЕС.


Марин Ле Пен и Владимир Путин в Москве 24 марта 2017 года
wikipedia.org/Kremlin.ru/CC BY 4.0

Итальянская газета La Repubblica опубликовала документ, который, по мнению издания, доказывает существование сети политической поддержки со стороны России партиям в странах Европейского союза, передает "Радио Польша".

Римская газета пишет о существовании доказательства – письме, отправленном бывшим сотрудником российской разведки, ныне помощником депутата от партии «Единая Россия», главе внешнеполитического ведомства в Кремле. Оно датировано апрелем 2017 года. В нем говорится о деятельности в странах Евросоюза, направленной на «продвижение российских интересов».

В случае Италии Кремль оказывает поддержку правительственной коалиции – «Лиге» и «Движению 5 звезд», во Франции – «Национальному союзу» Марин Ле Пен, в ФРГ – «Альтернативе для Германии» и движению ПЕГИДА, борющемуся против предполагаемой его сторонниками «исламизации Европы». Однако в письме не сказано, выразили ли эти партии и движения готовность сотрудничать с Россией.

В электронном письме перечислены пять видов деятельности, среди которых «организация конференций и форм протестов в государствах ЕС, направленных на дискредитацию событий или лиц, выступающих против внешней политики Российской Федерации» и «призыв к манифестациям за отмену санкций и поддержку Крыма».


Еще один пункт – «организация визитов европейских политиков, общественных деятелей и бизнесменов в Россию».

Дальнейшие пункты предусматривают публикации в СМИ в странах ЕС, США и Турции материалов, поддерживающих национальные интересы Российской Федерации и развитие и управление страницами в социальных сетях для продвижения «нужных» сообщений.

Документ обнаружил центр «Досье», созданный и финансируемый российским диссидентом, бывшим заключенным и владельцем концерна «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. Публикация является совместным проектом нескольких средств массовой информации: редакции BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica.


 
 
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Иностранные журналисты, располагающие электронным письмом бывшего сотрудника российской разведки, написали материал о том, как Россия использует партии ЕС.
 
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