СМИ: Россия продвигает свои интересы через популистские партии в ЕС





Марин Ле Пен и Владимир Путин в Москве 24 марта 2017 года

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"Радио Польша" . Итальянская газета La Repubblica опубликовала документ, который, по мнению издания, доказывает существование сети политической поддержки со стороны России партиям в странах Европейского союза, передает





Римская газета пишет о существовании доказательства – письме, отправленном бывшим сотрудником российской разведки, ныне помощником депутата от партии «Единая Россия», главе внешнеполитического ведомства в Кремле. Оно датировано апрелем 2017 года. В нем говорится о деятельности в странах Евросоюза, направленной на «продвижение российских интересов».





В случае Италии Кремль оказывает поддержку правительственной коалиции – «Лиге» и «Движению 5 звезд», во Франции – «Национальному союзу» Марин Ле Пен, в ФРГ – «Альтернативе для Германии» и движению ПЕГИДА, борющемуся против предполагаемой его сторонниками «исламизации Европы». Однако в письме не сказано, выразили ли эти партии и движения готовность сотрудничать с Россией.





В электронном письме перечислены пять видов деятельности, среди которых «организация конференций и форм протестов в государствах ЕС, направленных на дискредитацию событий или лиц, выступающих против внешней политики Российской Федерации» и «призыв к манифестациям за отмену санкций и поддержку Крыма».









Еще один пункт – «организация визитов европейских политиков, общественных деятелей и бизнесменов в Россию».





Дальнейшие пункты предусматривают публикации в СМИ в странах ЕС, США и Турции материалов, поддерживающих национальные интересы Российской Федерации и развитие и управление страницами в социальных сетях для продвижения «нужных» сообщений.





Документ обнаружил центр «Досье», созданный и финансируемый российским диссидентом, бывшим заключенным и владельцем концерна «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. Публикация является совместным проектом нескольких средств массовой информации: редакции BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica.



