Герой войны за независимость США Казимир Пулавский мог быть женщиной





Getty Images





Казимир Пулавский считается "отцом американской кавалерии". После поражения восстания 1772 года он откликнулся на призыв Бенджамина Франклина и прибыл в США, где присоединился к войне за независимость.





Би-би-си . Еще около 20 лет назад ученые обнаружили, что скелет Пулавского имеет характерные женские признаки. Анализ ДНК показал: останки действительно принадлежат легендарному генералу и они похожи на женские, сообщает





Исследователи не исключают, что это явление интерсексуальности, когда человек имеет признаки обоих полов. Пулавского растили как мужчину и он не мог знать об особенностях своей физиологии.