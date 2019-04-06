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Герой войны за независимость США Казимир Пулавский мог быть женщиной
Герой войны за независимость США Казимир Пулавский мог быть женщиной или интерсексуалом. Такую гипотезу выдвигают ученые, изучающие биографию американского генерала польско-украинского происхождения.
Getty Images
Казимир Пулавский считается "отцом американской кавалерии". После поражения восстания 1772 года он откликнулся на призыв Бенджамина Франклина и прибыл в США, где присоединился к войне за независимость.
Еще около 20 лет назад ученые обнаружили, что скелет Пулавского имеет характерные женские признаки. Анализ ДНК показал: останки действительно принадлежат легендарному генералу и они похожи на женские, сообщает
Исследователи не исключают, что это явление интерсексуальности, когда человек имеет признаки обоих полов. Пулавского растили как мужчину и он не мог знать об особенностях своей физиологии.
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Герой войны за независимость США Казимир Пулавский мог быть женщиной или интерсексуалом. Такую гипотезу выдвигают ученые, изучающие биографию американского...
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