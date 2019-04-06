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Герой войны за независимость США Казимир Пулавский мог быть женщиной

07.04.2019 18:52 — Разное | Партизан  
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Герой войны за независимость США Казимир Пулавский мог быть женщиной или интерсексуалом. Такую гипотезу выдвигают ученые, изучающие биографию американского генерала польско-украинского происхождения.


Getty Images

Казимир Пулавский считается "отцом американской кавалерии". После поражения восстания 1772 года он откликнулся на призыв Бенджамина Франклина и прибыл в США, где присоединился к войне за независимость.

Еще около 20 лет назад ученые обнаружили, что скелет Пулавского имеет характерные женские признаки. Анализ ДНК показал: останки действительно принадлежат легендарному генералу и они похожи на женские, сообщает Би-би-си.

Исследователи не исключают, что это явление интерсексуальности, когда человек имеет признаки обоих полов. Пулавского растили как мужчину и он не мог знать об особенностях своей физиологии.

 
 
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Герой войны за независимость США Казимир Пулавский мог быть женщиной или интерсексуалом. Такую гипотезу выдвигают ученые, изучающие биографию американского...
 
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