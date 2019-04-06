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Официально: ЦИК Украины объявил, сколько голосов набрали Порошенко и Зеленский

07.04.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Украинский Центризбирком официально объявил результаты голосования в первом туре президентских выборов. Соответствующий протокол зачитала председатель ЦИК Татьяна Слипачук на заседании 7 апреля, сообщает Громадське.


RFE/RL Current Time

Согласно этим протоколам, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,95% голосов. У Юлии Тимошенко 13,4%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то объявляется второй тур. Он состоится 21 апреля. Туда проходят Зеленский и Порошенко.


Первый тур проходил в воскресенье, 31 марта. Всего в выборах президента Украины участвовало 39 кандидатов.

 
 
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Украинский Центризбирком официально объявил результаты голосования в первом туре президентских выборов. Соответствующий протокол зачитала председатель ЦИК...
 
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