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Официально: ЦИК Украины объявил, сколько голосов набрали Порошенко и Зеленский
Украинский Центризбирком официально объявил результаты голосования в первом туре президентских выборов. Соответствующий протокол зачитала председатель ЦИК Татьяна Слипачук на заседании 7 апреля, сообщает
RFE/RL Current Time
Согласно этим протоколам, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,95% голосов. У Юлии Тимошенко 13,4%.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то объявляется второй тур. Он состоится 21 апреля. Туда проходят Зеленский и Порошенко.
Первый тур проходил в воскресенье, 31 марта. Всего в выборах президента Украины участвовало 39 кандидатов.
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Украинский Центризбирком официально объявил результаты голосования в первом туре президентских выборов. Соответствующий протокол зачитала председатель ЦИК...
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