Официально: ЦИК Украины объявил, сколько голосов набрали Порошенко и Зеленский

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Согласно этим протоколам, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,95% голосов. У Юлии Тимошенко 13,4%.





Поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то объявляется второй тур. Он состоится 21 апреля. Туда проходят Зеленский и Порошенко.









Первый тур проходил в воскресенье, 31 марта. Всего в выборах президента Украины участвовало 39 кандидатов.