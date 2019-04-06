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Трамп обвинил членов команды спецпрокурора Мюллера в незаконной передаче информации прессе

07.04.2019 18:43 — Разное | Интерфакс  
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Члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера незаконно предоставляют СМИ информацию, считает президент США Дональд Трамп.

"Похоже, что команда Боба Мюллера, состоящая из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов, незаконно передает информацию в прессу, в то время как фейковые новостные СМИ создают свои собственные истории с источниками или без них - источники больше не имеют значения для наших коррумпированных и нечестных мейнстримовых СМИ, они - посмешище!", - написал Д.Трамп у себя в аккаунте в Twitter.

В марте генпрокурор США Уильям Барр обнародовал выводы расследования спецпрокурора Р.Мюллера, по итогам которого не было выявлено доказательств сговора членов предвыборного штаба Д.Трампа с представителями России.

 
 
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Члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера незаконно предоставляют СМИ информацию, считает президент США Дональд Трамп.
 
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