Трамп обвинил членов команды спецпрокурора Мюллера в незаконной передаче информации прессе

Члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера незаконно предоставляют СМИ информацию, считает президент США Дональд Трамп.

"Похоже, что команда Боба Мюллера, состоящая из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов, незаконно передает информацию в прессу, в то время как фейковые новостные СМИ создают свои собственные истории с источниками или без них - источники больше не имеют значения для наших коррумпированных и нечестных мейнстримовых СМИ, они - посмешище!", - написал Д.Трамп у себя в аккаунте в Twitter.

В марте генпрокурор США Уильям Барр обнародовал выводы расследования спецпрокурора Р.Мюллера, по итогам которого не было выявлено доказательств сговора членов предвыборного штаба Д.Трампа с представителями России.