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Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк

07.04.2019 19:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк
Instagram

Анастасия Заворотнюк поделилась в Instagram-аккаунте новыми фотографиями. Поклонники решили, что из-за пластической хирургии 48-летняя актриса не похожа на себя.

 

В комментариях поклонники посоветовали Анастасии не злоупотреблять пластикой и фотошопом. Также некоторые сравнили актрису с куклой Барби. Однако нашлись и те, кому внешний вид Заворотнюк пришелся по вкусу.

Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк
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Известная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк поделилась в Instagram-аккаунте новыми фотографиями.
 
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