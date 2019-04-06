Людмила Псыщаница заняла 4-е место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Белоруска Людмила Псыщаница остановилась в шаге от пьедестала в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщает weightlifting.by .



Фото: weightlifting.by

Людмила Псыщаница выступала в весовой категории до 55 кг и с суммой 187 кг (82 в рывке + 105 в толчке) заняла итоговое 4-е место.

В рывке у белоруски оказался чистым только первый подход (82 кг). Вторая и третья попытки на 85 кг оказались неудачным. В итоге Людмила Псыщаница по результатам рывка стала 7-й.

В толчке белоруска уверенно справилась с начальным весом в 105 кг. Увы, но следующие два подхода на 109 кг оказались неудачными. По итогам толчка Псышаница стала 4-й, как и по сумме двух упражнений.

Победу на чемпионате Европы в двоеборье одержала Йоанна Лоховска из Польши — 199 кг (87+112). Серебро у россиянки Светланы Ершовой — 198 кг (90+108). Бронза у еще одной представительницы России Кристины Новицкой — 190 кг (85+105).

Сегодня на турнире выступит еще белорус Геннадий Лаптев, который дебютирует на взрослом чемпионате Европы. Он выступит в весовой категории до 61 кг.

Завтра, в третий день соревнований, на чемпионате Европы в Грузии у белорусских спортсменов единственный выходной на турнире.

Пока в активе нашей команды одна медаль . Вчера Юлия Асаенок в весовой категории до 45 кг завоевала бронзовую награду в двоеборье. Также в ее активе серебряная медаль в рывке.