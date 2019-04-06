Бобруйский спорстсмен-колясочник собирает средства на инвентарь для участия в Чемпионате Европы

Molamola . Андрей Ткачук объявил сбор средств на новой краудфандинговой платформе





Спортсмен собирается принять участие в Чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Средств на покупку необходимого инвентаря для подготовки ему не хватает. Чемпионат состоится уже 18 мая, поэтому Андрей срочно объявил сбор.





А в августе — Чемпионат мира, в котором Андрей тоже надеется принять участие.





Многие бобруйчане могли увидеть спортсмена на билбордах кампании «Спроси меня» проекта «Повестка 50», направленного на реализацию в Беларуси конвенции по правам людей с инвалидностью.









Андрей Ткачук оказался в инвалидном кресле, когда ему было 25 лет. Работая на стройке под Минском, он упал с лесов.





Греблей на байдарках и каноэ молодой человек занялся уже после травмы. В июне 2016 года на Чемпионате Европы в Москве Андрей получил бронзу и спортивное звание мастера спорта международного класса в байдарке-одиночке. В августе 2017 года на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии спортсмен занял пятое место, а также вошёл в национальную команду Беларуси по этому виду спорта (это самая обычная команда, не для колясочников, Андрей занимается наравне с другими спортсменами).













Кроме того, Андрей Ткачук — чемпион Беларуси по лёгкой атлетике (толкание ядра и метание диска), пауэрлифтингу и гребле на байдарках и каноэ.



