ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бобруйский спорстсмен-колясочник собирает средства на инвентарь для участия в Чемпионате Европы

07.04.2019 19:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На покупку весла для параканоэ, пульсометра, защитных очков и фармакологических препаратов необходимо 1450 белорусских рублей.

Бобруйский спорстсмен-колясочник собирает средства на инвентарь для участия в Чемпионате Европы
Андрей Ткачук объявил сбор средств на новой краудфандинговой платформе Molamola.

Спортсмен собирается принять участие в Чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Средств на покупку необходимого инвентаря для подготовки ему не хватает. Чемпионат состоится уже 18 мая, поэтому Андрей срочно объявил сбор.

А в августе — Чемпионат мира, в котором Андрей тоже надеется принять участие.

Многие бобруйчане могли увидеть спортсмена на билбордах кампании «Спроси меня» проекта «Повестка 50», направленного на реализацию в Беларуси конвенции по правам людей с инвалидностью.


Андрей Ткачук оказался в инвалидном кресле, когда ему было 25 лет. Работая на стройке под Минском, он упал с лесов.

Греблей на байдарках и каноэ молодой человек занялся уже после травмы. В июне 2016 года на Чемпионате Европы в Москве Андрей получил бронзу и спортивное звание мастера спорта международного класса в байдарке-одиночке. В августе 2017 года на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии спортсмен занял пятое место, а также вошёл в национальную команду Беларуси по этому виду спорта (это самая обычная команда, не для колясочников, Андрей занимается наравне с другими спортсменами).



Кроме того, Андрей Ткачук — чемпион Беларуси по лёгкой атлетике (толкание ядра и метание диска), пауэрлифтингу и гребле на байдарках и каноэ.

Поддержать Андрея и помочь ему подготовиться к Чемпионату и принять в нём участие можно, пожертвовав любую сумму через площадку Molamolа. Все подробности на страничке сбора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На покупку весла для параканоэ, пульсометра, защитных очков и фармакологических препаратов необходимо 1450 белорусских рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Людмила Псыщаница заняла 4-е место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика