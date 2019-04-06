"Каким образом Модрич может быть лучшим в мире, если он с огромным трудом делает голевые передачи? У меня не хватает слов, чтобы описать то, каково это – видеть, как такой игрок выигрывает самую престижную личную награду в футболе. Он не забивает, не отдает результативные пасы. Нет слов", - сказал Антич.