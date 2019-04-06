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Экс-тренер "Реала": Золотой мяч Модрича не имеет смысла - Лука не забивает и не ассистирует

07.04.2019 19:33 — Разное | Партизан  
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Бывший главный тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" Радомир Антич раскритиковал получение "Золотого мяча" хорватским полузащитником "Реала" Лукой Модричем.

"Каким образом Модрич может быть лучшим в мире, если он с огромным трудом делает голевые передачи? У меня не хватает слов, чтобы описать то, каково это – видеть, как такой игрок выигрывает самую престижную личную награду в футболе. Он не забивает, не отдает результативные пасы. Нет слов", - сказал Антич.

 
 
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Бывший главный тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" Радомир Антич раскритиковал получение "Золотого мяча" хорватским полузащитником "Реала" Лукой Модричем.
 
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