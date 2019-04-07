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Перечислили деньги на электронный кошелек за рекламу в Сети. Надо ли платить налог и регистрировать ИП?
«У меня есть канал на youtube. За рекламу с просмотров партнерской программой мне на Яндекс-кошелек были перечислены деньги в российских рублях, примерно 120 долларов в эквиваленте. Нужно ли подать декларацию о доходах? Какие документы будут подтверждением получения данного дохода, ведь как таковой выписки со счета с печатью Яндекс-кошелек мне предоставить не может?» — поинтересовался читатель. В МНС пояснили, нужно ли в таком случае подавать декларацию и подтверждать полученный доход.
— При получении доходов за пределами Беларуси физлица обязаны представить в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию и уплатить исчисленную сумму подоходного налога, — уточняют в МНС.
При этом предоставлять документы, которые подтверждают получение за границей доход, не нужно.
— Сведения о таком доходе указываются физлицом в декларации на основании имеющихся у него данных о размере начисленного дохода, — поясняют в МНС. — НО в такой деятельности физлица могут усматриваться признаки предпринимательской деятельности.
Подпадает ли деятельность под ИП, можно уточнить в налоговой.
— Например, статьей 1 Гражданского кодекса установлено, что предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физлиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления, — отмечают в МНС.
В Гражданском кодексе также прописаны виды деятельности, которые не относятся к предпринимательской.
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Перечислили деньги на электронный кошелек за рекламу в Сети. Надо ли платить налог и регистрировать ИП?
В МНС пояснили, нужно ли подавать декларацию и подтверждать полученный доход за рекламу на youtube-канале.
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