Перечислили деньги на электронный кошелек за рекламу в Сети. Надо ли платить налог и регистрировать ИП?

«У меня есть канал на youtube. За рекламу с просмотров партнерской программой мне на Яндекс-кошелек были перечислены деньги в российских рублях, примерно 120 долларов в эквиваленте. Нужно ли подать декларацию о доходах? Какие документы будут подтверждением получения данного дохода, ведь как таковой выписки со счета с печатью Яндекс-кошелек мне предоставить не может?» — поинтересовался читатель. В МНС пояснили, нужно ли в таком случае подавать декларацию и подтверждать полученный доход.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— При получении доходов за пределами Беларуси физлица обязаны представить в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию и уплатить исчисленную сумму подоходного налога, — уточняют в МНС.

При этом предоставлять документы, которые подтверждают получение за границей доход, не нужно.

— Сведения о таком доходе указываются физлицом в декларации на основании имеющихся у него данных о размере начисленного дохода, — поясняют в МНС. — НО в такой деятельности физлица могут усматриваться признаки предпринимательской деятельности.

Подпадает ли деятельность под ИП, можно уточнить в налоговой.

— Например, статьей 1 Гражданского кодекса установлено, что предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физлиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления, — отмечают в МНС.

В Гражданском кодексе также прописаны виды деятельности, которые не относятся к предпринимательской.