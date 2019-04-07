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Как мы искали (и нашли) проезд с ул. Набережной на ул. Гоголя

07.04.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мечта любого водителя - попасть прямо с Гоголя на Машерова, минуя традиционную пробку на перекрёстке с бульваром. До сей поры вариантов было мало: разве что по Пушкинской, а потом опять в пробке на Московскую. Ещё 1-го апреля мы пошутили: есть проезд с Сикорского на Гоголя! Водители обиделись - слишком уж несбывшейся казалась такая мечта. Исправляемся. Рассказываем, что с недавних пор можно попасть с Набережной на Гоголя и обратно (как бы невероятно это ни звучало).

Как мы искали (и нашли) проезд с ул. Набережной на ул. Гоголя

Итак, про проезд под путепроводом Машерова - ул. Московская (в простонародье - Кобринский мост) мы вам уже рассказывали в прошлом материале. Время летит, строители работают быстро, и долгожданный путь появился как-то уж слишком внезапно. Захотелось посмотреть, что же там в тупике ул. Нефтяной, если проехать вдоль "железки"? Ничего особенного - заброшенные и полуразрушенные склады отгорожены колючей проволокой и железными воротами. Скоро тут будет построено несколько жилых домов. Эх, вот же она, ул. Папанина, совсем рядом, а с неё уже и выход на нужную нам улицу Гоголя!

Как мы искали (и нашли) проезд с ул. Набережной на ул. Гоголя

Но ведь есть ещё второй вариант. Возвращаемся к Машерова и попытаемся проехать между пятиэтажкой и "Альтаиром".

Как мы искали (и нашли) проезд с ул. Набережной на ул. Гоголя

Это тоже как бы ул. Нефтяная, и внезапно оказалось, что по ней есть довольно сносный проезд на ту самую Папанина!

Как мы искали (и нашли) проезд с ул. Набережной на ул. Гоголя

Да, конечно, в рабочее время здесь ситуация не очень: интенсивное движение строительной техники, соответственно, проезд скорее технический (владельцам дорогих или низкопрофильных автомобилей категорически не рекомендуем). 

 
 
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