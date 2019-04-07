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Как мы искали (и нашли) проезд с ул. Набережной на ул. Гоголя
07.04.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест
Мечта любого водителя - попасть прямо с Гоголя на Машерова, минуя традиционную пробку на перекрёстке с бульваром. До сей поры вариантов было мало: разве что по Пушкинской, а потом опять в пробке на Московскую. Ещё 1-го апреля мы пошутили: есть проезд с Сикорского на Гоголя! Водители обиделись - слишком уж несбывшейся казалась такая мечта. Исправляемся. Рассказываем, что с недавних пор можно попасть с Набережной на Гоголя и обратно (как бы невероятно это ни звучало).
Итак, про проезд под путепроводом Машерова - ул. Московская (в простонародье - Кобринский мост) мы вам
Но ведь есть ещё второй вариант. Возвращаемся к Машерова и попытаемся проехать между пятиэтажкой и "Альтаиром".
Это тоже как бы ул. Нефтяная, и внезапно оказалось, что по ней есть довольно сносный проезд на ту самую Папанина!
Да, конечно, в рабочее время здесь ситуация не очень: интенсивное движение строительной техники, соответственно, проезд скорее технический (владельцам дорогих или низкопрофильных автомобилей категорически не рекомендуем).
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Мечта любого водителя - попасть прямо с Гоголя на Машерова, минуя традиционную пробку на перекрёстке с бульваром. До сей поры вариантов было мало: разве что по...
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