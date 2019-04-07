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Под Кобринским мостом уже есть проезд (фотоэкскурсия)
07.04.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест
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Проезд уже технически готов, но знаки ещё запрещают по нему движение. Он используется в основном строительной техникой.
Впрочем, далеко не секрет, что знаки нашим водителям не указ - ездят и тут, чего уж скрывать. Хотя, по правде говоря, никаких особых препятствий этому процессу нет, разве что страшновато, что строители нечаянно что-то уронят сверху. Так что на ваш страх и риск. Кто не понял смысл, поясняем: наличие проезда под путепроводом позволяет попасть с Набережной на Машерова и наоборот. Раньше приходилось ездить на разворот на бульвар. Еще можно развернуться, а ведь раньше для этого надо было ехать до остановки "Завод".
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Материал о работах на Кобринском мосту в Бресте обратил на себя внимание тем, что внезапно обнаружился проезд под путепроводом (да-да, это путепровод, мы знаем),...
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