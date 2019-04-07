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В День здоровья в Бресте собирали подписи за повышение качества здравоохранения

07.04.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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За полтора часа около 200 подписей было собрано активистами кампании «За здоровье» на улице Советской в г. Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65032.php

В День здоровья в Бресте собирали подписи за повышение качества здравоохранения

«Конституция Республики Беларусь гарантирует гражданам Республики Беларусь право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания (ст. 45). В течение полугода на основе анализа открытых данных и мнения жителей Бреста мы провели мониторинг состояния системы здравоохранения в городе. К сожалению, приходится констатировать, что вышеуказанные положения Основного закона горожане не могут реализовать в полной мере или своевременно. Поэтому цель кампании «За здоровье» это повышение качества и доступности здравоохранения в Бресте» - комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

«Абсолютное большинство жителей нашего города положительно восприняли наши инициативы и подписывают обращение. Все пожелания и нарекания к системе здравоохранения, которые нами были услышаны во время сбора подписей, уже учтены в нашем обращении. Мы надеемся, что республиканские и местные органы власти также не останутся равнодушными к весьма серьезным проблемам в нашем городе. В течение 6 месяцев мы изучали проблемы здравоохранения в Бресте. Затем на основе предложений жителей Бреста, Брестского района, анализа публикаций в СМИ и социальных медиа, мы подготовили обращение в республиканские органы власти. Бресту нужны новые больницы и поликлиники, переоснащение учреждений здравоохранения современным диагностическим и физиотерапевтическим оборудованием. Необходима специальная стратегия по привлечению медицинских работников. Мы приглашаем присоединиться к сбору подписей. Уже десятки брестчан откликнулись на наше предложение» - призывает жителей города лидер городской организации социал-демократов и доктор политических наук Анна Канюс.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65032.php

В День здоровья в Бресте собирали подписи за повышение качества здравоохранения

Напомним, что инициаторами кампании «За здоровье» являются представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада), кампании «Право выбора», некоммерческих организаций «За свой город», «РАВЕНСТВОиСПРАВЕДЛИВОСТЬ», жители областного центра.

Скачать подписной лист можно перейдя по ссылке. Электронную петицию можно подписать здесь.

 
Теги: Брест
 
 
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