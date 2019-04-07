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В гимназии № 4 г. Бреста провели спортивный праздник «Физкульт-Ура!»

07.04.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Неотъемлемой частью современного человека является спорт, который служит источником радостных эмоций и способствует сохранению и укреплению здоровья. 7 апреля на всей планете люди отмечают Всемирный день здоровья. В этот день во всем мире проходят спортивные соревнования и праздники, чтобы дети всей планеты росли здоровыми и крепкими, смелыми и отважными, ловкими и сильными!


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65031.php

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Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 г. Бреста» не осталась в стороне от этого праздника. Накануне, 6 апреля в гимназии прошел большой спортивный праздник «Физкульт-Ура!»

Учащиеся 5-6 классов приняли участие в интеллектуальной игре-викторине «Кто больше?! Знатоки спорта». Ребята отвечали на вопросы о разных видах спорта и их представителях, с головой окунулись в олимпийское движение, прошагали по историческим вехам спорта. Победителями интеллектуальной игры стали учащиеся 6 «Б» класса.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65031.php

В гимназии № 4 г. Бреста провели спортивный праздник «Физкульт-Ура!»

Ребята 7-8 классов показали свои физические навыки в различных видах спорта: штрафной бросок в баскетболе, жонглирование мяча в футболе, верхняя и нижняя передачи мяча в волейболе, легкая атлетика, метание мяча и прыжок. Учащиеся 8 «Б» класса оказались лучшими спортсменами.

Учащиеся 9-10 классов показали командный дух в игре на свежем воздухе «Teambuilding». Им пришлось преодолеть сложные препятствия, результат которых зависел от слаженной работы всех членов команды. Сборная команда 10-х классов проявила командный дух, что позволило им стать победителями.

 
Теги: Брест
 
 
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  Неотъемлемой частью современного человека является спорт, который служит источником радостных эмоций и способствует сохранению и укреплению здоровья. 7 апреля...
 
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